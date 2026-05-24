El sur de California entra en estado de emergencia por peligro de explosión en un vertido químico

Vertido tóxico en el condado de Orange (California) - GOBERNACIÓN DE CALIFORNIA / X

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha declarado la situación de emrgencia en el condado de Orange, donde viven más de tres millones de personas, a consecuencia de un peligroso vertido químico que podría acabar explotando en una planta industrial de la ciudad de Garden Grove.

El origen del vertido es un tanque inestable en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace que lleva varios días en situación de sobrecalentamiento por un error en su sistema de refrigeración. El tanque alberga 130.000 litros de metacrilato de metilo, empleado para la fabricación de vidrio acrílico, muy tóxico y muy inflamable.

La orden de Newsom tiene lugar a las pocas horas del comienzo de una evacuación que ha afectado a más de 50.000 residentes de Garden Grove.

Los Bomberos del condado han confirmado que la temperatura del tanque sigue aumentando (hasta la intervención de los bomberos el metacrilato llevaba calentándose un grado por hora desde el jueves) y el riesgo de explosión no está ni mucho menos descartado, teniendo en cuenta además que parte del producto ha corroído el tanque y se está derramando.

De momento, sin embargo, la calidad del aire no se ha visto afectada y las tareas de evacuación pueden desarrollarse sin temor a una intoxicación, ha confirmado el responsable de la Agencia para la Gestión de la Calidad del Aire en la Costa Sur, Jason Lo.