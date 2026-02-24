Tailandia acusa a Camboya de violar el alto el fuego con el uso de fuego de mortero en la frontera

Archivo - Imagen de archivo de zonas de la frontera entre Tailandia y Camboya. - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Tailandia han acusado este martes al Ejército de Camboya de violar el alto el fuego alcanzado en diciembre entre las partes y hacer uso de fuego de mortero en la zona de Kantharalak, en la provincia fronteriza de Sisaket, en el noreste del país.

El Ejército tailandés ha indicado en un comunicado que aunque "no hay ningún militar herido", estos actos muestran la "falta de disciplina entre los soldados camboyanos". El portavoz de las fuerzas de Tailandia, Winthai Suvaree, ha advertido de que el ataque ha tenido lugar junto a una unidad militar, en un incidente en el que se han utilizado varias granadas de 40 milímetros, lo que ha provocado una "respuesta defensiva" por parte de los presentes.

"Después del incidente, la parte tailandesa respondió utilizando un lanzagranadas M79 en dirección al origen del fuego inicial, en un intento de enviar una señal de alerta y proteger a su personal en la zona. La situación sigue siendo supervisada", ha afirmado el portavoz en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Informaciones preliminares apuntan a que el incidente se habría producido a medida que los militares camboyanos rotaban en su lado de la frontera, quienes estarían "poco informados de las regulaciones actuales", lo que podría haber provocado "deficiencias operativas".

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde la última ronda de ataques dejó más de un centenar de muertos y más de un millón de desplazados en ambos territorios.