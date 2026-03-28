Tailandia anuncia un acuerdo con Irán para permitir el paso de petróleo por Ormuz

Mapa del estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades iraníes para permitir el paso de petróleo por el estratégico paso de Ormuz, cerrado por Teherán en represalia por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados hace un mes.

"Las negociaciones con Irán permitirán mantener seguras y funcionando las rutas de transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz", ha explicado Anutin en rueda de prensa desde Bangkok recogida por el diario 'The Nation'.

Anutin ha pedido disculpas por la gestión de la crisis del petróleo y ha argumentado que el conflicto "está durando más de lo esperado (...) sin un "final claro a la vista", por lo que ha advertido de que los precios de los combustibles podrían subir de nuevo.

"El mundo entero debe adaptarse para afrontar esta crisis. La gente tiene que ajustar su estilo de vida y el Gobierno debe ajustar su administración", ha argumentado.

Hace unos días un buque tailandés cruzó el estrecho de Ormuz tras anunciar Bangkok el "éxito" de las negociaciones con Irán y Omán. Tailandia obtiene el 56 por ciento de su petróleo y gas de los países del golfo Pérsico por un valor de 43.000 millones de dólares en 2024.

Indonesia y Malasia han anunciado también en las últimas horas acuerdos con Teherán para facilitar el paso de sus buques a través del estrecho de Ormuz.