Tailandia vincula la mortal caída de dos grúas a una misma empresa y ofrece ayuda a las víctimas

Imagen de archivo de los restos de una grúa derrumbada en Tailandia. - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han vinculado este jueves la mortal caída de dos grúas durante los últimos días a la misma empresa de construcción y han ofrecido ayudas de unos 20.000 baht (unos 550 euros) a las víctimas y familiares de los fallecidos para costear los gastos funerarios.

El ministro de Transportes tailandés, Phiphat Ratchakitprakarn, ha indicado que estos dos incidentes --en los que han muerto 32 y 2 personas, respectivamente-- estarían relacionados con una empresa italo-tailandesa de desarrollo, según informaciones recogidas por la cadena Thai PBS.

Estos dos accidentes, que han hecho saltar las alarmas, han propiciado la congelación de todos los proyectos de construcción de puentes y vías ferroviarias a la espera de que se lleve a cabo inspecciones.

La empresa en cuestión fue contratada para construir las vías destinadas a un tren de alta velocidad, tal y como ha explicado el ministro, que ha dicho "no entender lo que ha sucedido". "Tenemos todavía que discernir qué ha pasado, si ha sido un accidente o si ha sido otra cosa", ha explicado, al tiempo que ha confirmado que no es la primera vez que esta compañía se ve involucrada en un siniestro de este tipo.

El miércoles, 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren a su paso por la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima. El tren, que cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani --capital de la provincia fronteriza con Laos y Camboya-- descarriló debido al impacto con unos 200 pasajeros a bordo.

Posteriormente, las autoridades tailandesas han informado de un segundo incidente de este tipo, que se ha saldado con la muerte de dos personas al precipitarse al vacío una grúa utilizada para la construcción de un tramo de vía ferroviaria de alta velocidad en un puente en la ciudad de Samut Sakhon, al sur de Bangkok.