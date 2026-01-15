El derrumbe de una grúa sobre una carretera tailandesa deja al menos dos muertos y cinco heridos

Una grúa colapsa sobre una autopista en Samut Sakhon, Tailandia - GOBIERNO DE TAILANDIA

Dos personas han muerto y cinco han resultado heridas este jueves en Tailandia después de que una grúa de construcción haya colapsado sobre una autopista y haya aplastado sus respectivos vehículos, apenas un día después de que otra grúa cayese sobre un tramo ferroviario y provocase el descarrilamiento de un tren, en el que murieron 32 personas.

"Una grúa de construcción se ha desplomado en la autopista elevada Rama 2, (en la provincia de) Samut Sakhon", próxima a Bangkok, ha comunicado el Gobierno de Tailandia a través de redes sociales, señalando que "dos vehículos han quedado atrapados". En consecuencia, los dos conductores de los vehículos afectados han fallecido y otras cinco personas han resultado heridas, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

Paralelamente, Policía ha informado a su vez a través de redes sociales de la congestión del tráfico en los alrededores, mientras los efectivos de rescate trabajaban en el lugar de los hechos.

El incidente ha tenido lugar menos de 24 horas después de que otra grúa de construcción cayera sobre una vía ferroviaria provocando el impacto y descarrilamiento de un tren de pasajeros que circulaba a la altura de la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima.

El accidente ha dejado 32 fallecidos y 66 heridos --de los cuales 14 siguen hospitalizados--, mientras tres personas siguen desaparecidas, según ha informado en la mañana de este jueves el Ministerio de Salud tailandés a través de sus redes sociales.