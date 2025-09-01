Tailandia vuelve a cerrar la frontera con Camboya tras un día de apertura

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han vuelto a ordenar el cierre del paso de Poipet, situado en la frontera con Camboya, tras un día de apertura en el marco de la disputa entre las partes, que acordaron a principios de agosto un "estricto" alto el fuego tras varios días de conflicto armado.

Estaba previsto que el paso fronterizo estuviera abierto todos los días de miércoles a domingo, entre las 13.00 y las 16.00 (hora local) y a partir del 31 de agosto, tal y como habían informado las autoridades migratorias de la provincia de Sa Kaeo.

Sin embargo, después de tan solo un día, se ha procedido al cierre del mismo a medida que crecen las preguntas sobre el verdadero motivo detrás de esta apertura, si bien Bangkok insiste en cuestiones "humanitarias" para facilitar el regreso de ciudadanos tailandeses y camboyanos a sus respectivos países.

El Gobierno tailandés ha anunciado ahora que el domingo fue el último día para cruzar la frontera, al menos de momento. "Todos los cruces de Sa Kaeo se encuentran cerrados", ha apuntado, tras cambiar de opinión.

La decisión de reabrir la frontera ya se había topado con la oposición de algunos residentes, que habían criticado la medida y ponían en duda que las agencias de seguridad tailandesas hubiesen accedido, habida cuenta de que las tensiones no han disminuido en la zona.

Este puesto fronterizo es el más importante para el comercio entre los dos países asiáticos, y conforma una importante ruta para el transporte de bienes a Nom Pen, la capital de Camboya, y otros puntos del país.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, si bien los dos países alcanzaron hace un mes una tregua que puso fin a varios días de un conflicto armado que dejó decenas de muertos.