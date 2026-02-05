Taiwán asegura que las relaciones con EEUU son "sólidas como una roca" tras la llamada entre Trump y Xi

Archivo - El presidente de Taiwán, Lai Ching Te. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha asegurado este jueves que las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos son "sólidas como una roca" a pesar de la llamada telefónica mantenida la víspera entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, quienes han definido su relación como una "extremadamente buena".

Lai ha asegurado durante una rueda de prensa que la isla sigue contenido con "buenos canales de comunicación" con Washington, uno de sus principales aliados a pesar de que las partes no mantienen relaciones bilaterales oficiales.

"Los vínculos son sólidos; la cooperación seguirá y no va a cambiar", ha aventurado Lai, a pesar de que China sigue considerando Taiwán una provincia más bajo su soberanía, según ha recogido el diario taiwanés 'United Daily News'.

En este sentido, ha asegurado que hay varios aspectos que no cambiarán tras las conversaciones entre Trump y Xi, entre ellos la idea de que Taiwán no forma parte de China y de que Estados Unidos seguirá cumpliendo su Ley de Relaciones con Taiwán.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.