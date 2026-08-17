Taiwán plantea un presupuesto récord en Defensa por encima del 3% del PIB

Archivo - El presidente de Taiwán, Lai Ching Te. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha planteado este lunes que el presupuesto en materia de Defensa supere por primera vez el billón de dólares taiwaneses (unos 32.000 millones de euros), lo que supone una cifra récord y situa el gasto militar por encima del 3% del PIB.

En una reunión de su gabinete para estudiar la cuestión presupuestaria, el mandatario taiwanés ha hecho referencia a las buenas previsiones económicas, con un crecimiento de dos cifras, para proponer unas cuentas públicas expansivas con 235.700 millones de dólares taiwaneses (unos 6.400 millones de euros) adicionales.

"Gracias a las ventajas acumuladas durante largo tiempo por Taiwán en los sectores de los semiconductores, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y las cadenas de suministro manufactureras, las previsiones de crecimiento económico continúan revisándose al alza y se espera que alcancen el nivel más alto de los últimos 39 años", ha expuesto en un discurso recogido por la oficina presidencial.

Lai ha incidido así en que manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos se van a incorporar partidas extraordinarias que permitirán una paga en efectivo de 10.000 dólares taiwaneses por persona (unos 270 euros) a modo de "dividendo de la IA compartido entre toda la población".

En lo que respecta al gasto militar, el dirigente taiwanés ha anunciado que el presupuesto total superará por primera vez el billón de dólares taiwaneses y seguirá representando más del 3 % del PIB de la economía de la isla.

"Esto demuestra la determinación de Taiwán de reforzar su propia capacidad de defensa. Invertir en defensa es invertir en paz", ha afirmado Lai, para recalcar que la inversión se dedicará a tener "una capacidad defensiva más sólida para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región".

Las cuentas también incluyen medidas sociales como apoyo a la maternidad y las familias, con el subsidio a los menores hasta los 18 años y mayores prestaciones por permiso parental y la ampliación de estos los permisos de matrimonio y maternidad.

"Los frutos del crecimiento serán compartidos por todos; por el futuro del país, trabajaremos unidos. Continuaremos aprovechando la oportunidad histórica que brinda la IA, fortaleciendo Taiwán e invirtiendo en Taiwán, al tiempo que cuidamos de cada taiwanés que se esfuerza por salir adelante", ha resumido, incidiendo en que la tecnología debe impulsar la economía, al tiempo que refuerza la economía y "el progreso nacional" con "mejoras en la vida cotidiana de la población"