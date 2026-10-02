Taiwán recibe dos nuevos cazas F-16 de EEUU en pleno refuerzo de su flota: "Invertir en defensa es invertir en paz"

Archivo - F16 del Ejército de Taiwán durante unos ejercicios militares. - Daniel Ceng Shou-Yi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Taiwán ha recibido este viernes los primeros cazas F-16 adquiridos a Estados Unidos en medio de la renovación de su flota aérea, un hito que las autoridades taiwanesas han señalado como un "paso adelante en la mejora de las capacidades de defensa aérea" de la isla ante "la continua injerencia de China" y que enmarca en la "inversión en paz" y seguridad.

"El primer lote de dos aviones de combate F-16V BLK70 adquiridos de Estados Unidos ha llegado a Taiwán. Damos la bienvenida al personal militar para que se una a la defensa del estrecho de Taiwán y a la protección de la libertad y la paz", ha señalado el presidente taiwanés, Lai Ching Te, en un mensaje en redes sociales, en el que señala que "es un importante paso adelante en la mejora de las capacidades de defensa aérea de Taiwán".

"Demuestra nuestra firme determinación de defendernos y garantizar la paz a través de la fuerza", ha señalado, quien ha recalcado que "ante la continua injerencia de China en el estrecho de Taiwán", el Ejército taiwanés estará vigilante y asumiendo tareas de combate.

"El Gobierno tiene la responsabilidad de dotar al Ejército de todo el equipamiento necesario para respaldar la misión de defender la patria", ha afirmado el presidente taiwanés, recalcando los avances tecnológicos de estas aeronaves, en el marco de la compra de 66 cazas de fabricación estadounidense, que seguirán a los dos primeros recibidos por Taipei.

En este sentido, Lai ha enmarcado la entrega de estos medios aéreos en el objetivo "de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". "Invertir en defensa nacional es invertir en la paz. Apoyemos juntos a nuestras fuerzas armadas, protegiendo la democracia y la libertad de Taiwán y permitiendo que la población viva con tranquilidad", ha expuesto.

Y ha valorado la cooperación con países europeos para el respaldo de la paz y la estabilidad en el estrecho, incidiendo en que Estados Unidos también se ha reafirmado su compromiso con Taipei. "Taiwán cumplirá con su responsabilidad de defenderse y profundizará la cooperación con países que comparten valores e intereses similares para mantener conjuntamente la estabilidad regional", ha ahondado.