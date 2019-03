Tajani alega que Reino Unido podrá retrasar su salida de la UE "unas semanas como máximo"

Publicado 09/03/2019 4:19:39 CET

BERLÍN, 9 Mar. (Reuters/EP) -

Es crucial prevenir que Reino Unido salga de la Unión Europea de una "manera desordenada" sin un acuerdo, según ha afirmado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

En una entrevista con el grupo mediático alemán Funke, Tajani ha añadido que la fecha del Brexit, puede llegar a retrasarse más allá del 29 de marzo, aunque sólo por unas semanas.

Los parlamentarios tienen previsto votar el acuerdo al que llegó la primera ministra británica, Theresa May, por segunda vez el próximo martes. May ha dicho, que si su plan no resulta aprobado, los parlamentarios podrán votar durante el miércoles si quieren dejar el bloque sin un acuerdo, o pedir retrasar durante un breve periodo de tiempo.

"El objetivo ahora es evitar el mayor error de todos, un Brexit caótico sin ningún tipo de acuerdo contractual", ha dicho Tajani en una entrevista publicada este sábado.

Una salida de la Unión Europea sería un desastre para la economía británica y también dañaría gravemente a la UE, según ha manifestado Tajani. También ha añadido que estaría "muy contento" si Reino Unido si se quedase en el bloque.

Tajani ha dicho que la declaración política podría estar formulada, pero ha descartado cambiar el acuerdo, especialmente en lo que respecta a la situación en Irlanda del Norte.

"Estoy convencido de que la fecha de salida sólo podrá retrasarse como máximo unas semanas, desde el final de marzo hasta principios de julio como mucho", ha dicho.

Tajani ha explicado que Reino Unido necesitará proporcionar una razón para posponer su salida de la UE, como el utilizar las semanas otorgadas para celebrar nuevas elecciones o un referéndum.

"Han decidido irse, es su problema, no el nuestro", ha añadido.