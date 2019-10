Los talibán afganos y el Gobierno de Pakistán reclaman la reactivación del diálogo de paz con EEUU

Actualizado 03/10/2019 19:37:05 CET

Miembros de una delegación talibán con el negociador jefe, mulá Abdul Ghani Baradar, en el centro - REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán y una delegación de los talibán afganos que ha visitado Islamabad han hecho un llamamiento a la reactivación de las conversaciones de paz con Estados Unidos, tras el fracaso de ese diálogo a comienzos de septiembre, ha informado la cadena de televisión Geo TV.

Tras la reunión mantenida por el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Shá Mehmud Qureshi, con una delegación de los talibán afganos este jueves, el jefe de la diplomacia paquistaní ha subrayado que la guerra en Afganistán solo puede resolverse mediante el diálogo.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores paquistaní tras la reunión celebrada en Islamabad, Qureshi ha destacado que las relaciones entre Afganistán y Pakistán se basan en vínculos culturales, religiosos, históricos y de hermanamiento.

En su opinión, "la inestabilidad en Afganistán está impactando tanto a Islamabad como a Kabul". Qureshi ha señalado que Pakistán cree que la única forma de avanzar en la situación de Afganistán es la apuesta por el diálogo.

"Pakistán ha tenido un papel honesto por la paz en Afganistán", ha señalado, antes de hacer hincapié en que la seguridad del país vecino es clave para la estabilidad en toda la región.

Por su parte, la delegación de los talibán afganos ha destacado el papel de Pakistán en el proceso de paz y ha reclamado la reactivación del diálogo con Estados Unidos. En declaraciones a Geo TV, el portavoz de los talibán afganos, Suhail Shaheen, ha señalado que el movimiento integrista está "negociando con Pakistán para conseguir una solución pacífica al conflicto afgano".

La delegación de los talibán afganos está liderada por el mulá Abdul Ghani Baradar y su visita a Islamabad ha coincidido con la llegada del representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad.

Estados Unidos decidió a comienzos de septiembre poner fin a las conversaciones de paz con los talibán tras un atentado que acabó con la vida de un militar norteamericano y doce civiles en Kabul. Desde entonces, Estados Unidos se ha negado a retomar las conversaciones de paz y los talibán han aumentado sus ataques y ofensivas en varios puntos de Afganistán.

KABUL DICE QUE LOS TALIBÁN NO QUIEREN LA PAZ

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Afganistán, Hamdulá Mohib, ha afirmado que los talibán no están preparados para un acuerdo de paz y ha aplaudido la decisión de Trump de cancelar las conversaciones.

Así, ha dicho que los insurgentes "están preparados para tomar Afganistán y volver a su antiguo régimen". "Han estado preparando sus discursos de victoria", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión local Tolo TV.

"En el mismo minuto en el que se firme el acuerdo se les darán las llaves, al menos desde la perspectiva de los talibán, para gobernar Afganistán. Obviamente, eso no era aceptable para el pueblo afgano ni lo sería para el pueblo estadounidense", ha argumentado.

Mohib ha manifestado que los talibán son un "representante" de Pakistán y sus servicios de Inteligencia y ha recalcado que Kabul no aceptará ser gobernado por las autoridades paquistaníes.

"Si no aceptamos el mandato soviético, sería inimaginable aceptar a los representantes de un país atrasado que sufre para alimentar a su propio pueblo", ha señalado, en declaraciones en el 'think tank' estadounidense Council on Foreign Relations.

En este sentido, ha sostenido que la ocupación soviética era preferible a un gobierno de los talibán. "No destruían salones de bodas, al menos construían infraestructuras en el país", ha explicado.

Por otra parte, ha resaltado que Kabul cuenta con información de que hay comandantes de los talibán que "se van a unir" al grupo yihadista Estado Islámico, tal y como ha recogido la cadena de televisión 1TV.

"Hasta ahora, Estado Islámico no es una amenaza estratégica para nosotros (...) pero, si el proceso de paz va mal y no integra a todos los talibán, los de línea dura podrían unirse (a los yihadistas)", ha apuntado. "Entonces serían una amenaza estratégica para nosotros y para nuestros socios internacionales", ha alertado.