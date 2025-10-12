Los talibán aseguran que han matado a 58 militares paquistaníes en los combates transfronterizos

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Información afgano y principal portavoz del régimen talibán, Zabiulá Mujahid, ha asegurado este domingo que 58 militares paquistaníes han muerto y 30 han resultado heridos como consecuencia de los enfrentamientos de esta pasada noche en la frontera entre ambos países en el estallido de la crisis bilateral más grave desde el retorno del movimiento fundamentalista afgano al poder en agosto de 2021.

Mujahid cifra sus propias bajas en nueve combatientes talibán muertos y 16 heridos durante una operación destinada, ha explicado en rueda de prensa, donde ha acusado a Pakistán de servir de base de operaciones de células de la organización yihadista Estado Islámico que llevan desencadenando ataques contra suelo afgano desde hace cuatro años.

"Pakistán ha ignorado la presencia de Estado Islámico y sus escondites en su propio territorio, desde donde asesinan a su gente y amenazan la seguridad y estabilidad de Afganistán y del mundo, y ha iniciado un juego peligroso", ha lamentado el portavoz.

"El Emirato Islámico estableció sus centros en Jáiber Pastunjua y sus elementos han llegado desde los aeropuertos de Karachi e Islamabad para su entrenamiento. Desde estos centros se planearon atentados en Teherán y Moscú. También se están planeando atentados en Afganistán desde estos centros, y existen registros al respecto", ha asegurado.

"Afganistán tiene derecho a defender su espacio aéreo y terrestre y no dejará ningún ataque sin respuesta", ha añadido en rueda de prensa el portavoz, que asegura además que sus fuerzas se han hecho con una veintena de puestos de control paquistaníes.

Pakistán no ha respondido de momento a este balance y se ha limitado a informar que sus fuerzas repelieron con éxito, según fuentes de seguridad a la cadena estatal PTV, un ataque combinado de talibán paquistaníes y afganos a varios puestos de control. Un contraataque posterior de la guardia fronteriza paquistaní, asegura Islamabad, se ha saldado con la conquista de 19 puntos de control talibán y la muerte de todos los milicianos afganos que los custodiaban. Kabul tampoco se ha pronunciado sobre esta cifra.

Los enfrentamientos, de momento, han terminado tras la intervención al unísono de potencias regionales como Arabia Saudí, Irán o Qatar, que han pedido contención inmediata.