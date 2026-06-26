Tanzania suspende las manifestaciones políticas hasta nuevo aviso

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Tanzania ha anunciado este viernes la suspensión de toda manifestación política hasta nuevo aviso, aduciendo supuestas amenazas a la seguridad del país, una medida que llega tres años después de que las autoridades tanzanas levantaran su prohibición.

El ministro del Interior, Patrobas Katambi, ha ordenado al inspector general de la Policía, Camillus Wambura, que deje de expedir permisos para la celebración de mítines y otros encuentros públicos de carácter político, según ha informado él mismo ante el Parlamento.

Durante su intervención, Katambi ha justificado la decisión alegando que su objetivo es prevenir incidentes que puedan derivar en violencia y proteger la seguridad de los ciudadanos.

El ministro ha sacado a colación la Feria Internacional de Comercio, que tendrá lugar en Dar es Salaam del 28 de junio al 13 de julio, pese a que no ha estipulado un plazo para la citada suspensión.

Así, ha dicho que el Ejecutivo tanzano "prevé recibir visitantes de diversos países" a causa de un evento que ha defendido como un esfuerzo por "centrarnos en el desarrollo de nuestra economía". "Durante este período, no toleraremos a nadie que participe en ningún tipo de desorden", ha asegurado.

El anuncio ha sido criticado por partidos de la oposición, entre ellos ACT-Wazalendo, que ha informado de que impugnará la medida en los tribunales al considerarla "ilegal".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, ha condenado "enérgicamente" la decisión, denunciando que el Ejecutivo pretende "sumir al país en una mayor oscuridad e impedir las actividades legítimas de los partidos políticos".

"Esta acción de los gobernantes anuncia preparativos para el derramamiento de sangre de ciudadanos inocentes, en un nuevo paso similar al de la masacre del 29 de octubre de 2025, especialmente contra aquellos que no toleran la opresión", ha advertido, en alusión a la represión violenta de las protestas tras las elecciones presidenciales de ese mes, que dieron la victoria a la mandataria, Samia Suluhu Hassan.