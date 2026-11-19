Archivo - El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, interviene en la 70.ª Conferencia General del OIEA en Viena, Austria - He Canling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha afeado este miércoles al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, que haya defendido que no incurre en un "doble rasero" al tratar de manera diferente a Irán y a Israel, dado que este último no es parte del Tratado de No Proliferación (TNP). Para el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei, en cambio, tal argumento "confunde el estatus jurídico formal con la responsabilidad institucional y la imparcialidad".

"Existen países que son parte del TNP y otros que no lo son; Israel, por ejemplo, no lo es. Por consiguiente, en este sentido, no existe un doble rasero. Si Israel fuera Estado parte del TNP y yo tratara a Irán y a Israel de forma distinta, entonces sí habría un doble rasero", ha manifestado Grossi en una rueda de prensa posterior a su comparecencia ante la junta de gobierno del OIEA, para acto seguido subrayar que ello "no significa que no me gustaría que Israel y todos los países del mundo se unieran al TNP".

En esa misma conferencia, el director general de la agencia nuclear de Naciones Unidas ha alegado que "la idea de un doble rasero es engañosa o quizá basada en el desconocimiento de cuáles son las obligaciones" derivadas del tratado y cuál es su jurisdicción sobre un país.

"El OIEA no puede invocar esta distinción formal para eludir las interrogantes sobre el fracaso del TNP a la hora de alcanzar la universalidad y la consiguiente desigualdad en la seguridad nuclear en la región", ha protestado el portavoz de la diplomacia iraní, que ha considerado que "si la pertenencia al TNP es el fundamento para exigir responsabilidades a Irán, entonces el hecho de que Israel no sea parte del Tratado no debe servir como escudo permanente frente a las exigencias de que se adhiera al mismo y acepte las salvaguardias amplias".

Así, para Baqaei, "la verdadera cuestión es por qué una entidad ocupante y genocida, que posee un arsenal nuclear, permanece fuera del régimen de salvaguardias amplias, y cómo puede conciliarse esta desigualdad con los objetivos declarados del régimen de no proliferación". "La imparcialidad no puede medirse únicamente por la forma en que el Organismo hace cumplir las obligaciones a los Estados miembros, mientras guarda silencio sobre el hecho de que otros actores permanecen fuera del régimen", ha reclamado.

En este sentido, ha lamentado que el dirigente del OIEA "parece haber pasado por alto la histórica Resolución sobre Oriente Próximo de 1995", la cual instaba a todos los Estados de la región a adherirse al TNP y a someter todas sus instalaciones nucleares a las salvaguardias amplias de la agencia. "La Conferencia de Revisión del TNP del año 2000 reafirmó específicamente la importancia de que Israel se adhiriera al Tratado y aceptara dichas salvaguardias", ha recordado Baqaei.

LE AFEA QUE CONDENE ATAQUES EN LA CENTRAL DE ZAPORIYIA Y NO EN IRÁN

Sin embargo, el portavoz de Exteriores no ha detenido ahí sus acusaciones de "doble rasero" contra Grossi, las cuales ha extendido a su postura en la guerra entre Ucrania y Rusia y los incidentes registrados en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por las autoridades rusas.

En concreto, Baqaei ha afeado al director general del OIEA --y candidato a la Secretaría General de la ONU-- el haber condenado la violencia en la central o sus alrededores, mientras que "tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán, se limitó a afirmar, en términos generales, que las instalaciones nucleares no deben ser objeto de ataques, absteniéndose de condenar explícitamente a los responsables".

"Cuando se emplea la expresión 'condeno' en un caso y, en el otro, se recurre a un lenguaje cuidadosamente matizado, el doble rasero resulta inconfundible", ha defendido, asegurando que "esto socava la credibilidad del Organismo y debilita los cimientos del régimen de no proliferación".