La televisión pública iraní admite que difundió información "no fiable" durante la ofensiva israelí de junio

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la televisión pública iraní, IRIB, Peyman Jebelli, ha afirmado este martes que las informaciones publicadas por la cadena acerca del derribo de al menos un avión F-35 de la Fuerza Aérea de Israel durante la guerra de los doce días el pasado mes de junio "no era fiable".

Preguntado por la cuestión en un encuentro con estudiantes en el que ha defendido "la narrativa" y la cobertura de IRIB sobre la contienda, Jebelli ha deseado que "ojalá este tema no hubiera surgido ahora para no tener que decirlo", según ha recogido la agencia de noticias estudiantil iraní (ISNA).

"Algo que empañó nuestra credibilidad fue el derribo de F-35", ha proseguido, sin dar mayores datos del incidente o especificar una fecha en concreto, mientras que, durante el conflicto, las autoridades de Irán anunciaron el derribo de hasta cinco de estas aeronaves.

Con todo, Jebelli ha reconocido un error en la cobertura de la cadena que dirige. "¿Estábamos en el cielo para presenciar el accidente del caza? ¿Estábamos detrás del sistema de defensa?", ha preguntado retóricamente antes de justificar que "alguien de las autoridades militares" les informó. "Luego, por alguna razón, se dieron cuenta de que la información no era fiable", ha agregado.

El director de IRIB ha explicado así el tratamiento informativo dado por la televisión pública iraní durante la llamada guerra de los doce días, iniciada por la ofensiva israelí, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, en medio de los contactos entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Aquellos esfuerzos han quedado suspendidos a raíz del conflicto, en el que las fuerzas iraníes, por su parte, lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.