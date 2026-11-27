El Capitolio en Washington durante las celebraciones de Acción de Gracias. - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia y nieve que azota Estados Unidos ha dejado a un millón de personas sin luz en medio de las celebraciones de Acción de Gracias de este jueves, mientras que las festividades se prolongan este viernes con el conocido como 'viernes negro'.

La costa este estadounidense ha sido escenario de una fuerte tormenta en la que las lluvias, la nieve y el viento han dejado a más de 900.000 clientes sin servicio eléctrico. En concreto, en Pensilvania se han visto afectados más de 213.000 habitantes, mientras que otros 150.000 personas se han quedado a oscuras en Virginia y cerca de 120.000 en distintas zonas de Misuri, ha informado la prensa estadounidense basándose en portales como 'Power Outage'.

Esta situación, unida a inundaciones localizadas en lugares como el estado de Virginia, han marcado una complicada jornada con carreteras y puentes cortados, además de que muchos estadounidenses han tenido que cenar a la luz de las velas.

A primera hora de este viernes, los problemas de servicio eléctrico afectaban a 666.000 clientes en todo el país, en especial en el estado de Pensilvania, donde 145.000 personas seguían sin luz, mientras que las incidencias persistían también en Nueva Jersey, con 128.000 afectados.

En lo que respecta al tráfico aéreo, más de 300 vuelos se han afectados por retrasos mientras que 86 fueron cancelados a primera hora del viernes. Entre los aeropuertos más afectados está el John Fitzgerald Kennedy en Nueva York.

La complicada situación meteorológica que arrastra Estados Unidos ha hecho qu más de 6.000 vuelos se retrasaran y cerca de 150 fueran cancelados ya el miércoles, en unas fechas precisamente marcadas por los viajes internos para visitar a familiares con motivo de estas fiestas.