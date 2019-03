Un tercio de los diputados laboristas rechazan un segundo referéndum del Brexit

Jessica Taylor/Uk Parliament via / DPA

Publicado 03/03/2019 11:46:41 CET

LONDRES, 3 Mar. (Reuters/EP) -

Hasta 70 de los 245 diputados del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes estarían en contra de la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit, según ha revelado este domingo la diputada laborista Caroline Flint. Sin embargo, el partido defiende oficialmente la votación para evitar una salida sin acuerdo.

"Creo que hay entre 60 y 70 diputados laboristas que están tan en contra como yo de un segundo referéndum", ha afirmado Flint, elegida por una circunscripción que voto a favor del Brexit en el referéndum de 2016.

Este mismo domingo, el portavoz de Economía del Partido Laborista, John McDonnell, ha argumentado que tuvieron que apoyar la propuesta de un segundo referéndum para evitar una salida sin acuerdo el próximo 29 de marzo, fecha prevista para la materialización del Brexit.

"Nos hemos visto obligados a esto por los retrasos de Theresa May. El tiempo se acaba", ha afirmado McDonnell en declaraciones a Sky News en las que ha defendido además la propuesta alternativa de acuerdo que propone su partido. "Si no podemos conseguirlo, tendremos que romper el bloqueo volviendo a los votantes. No es lo que queremos, sino que se nos han obligado a ello", ha añadido.

El Gobierno británico sufrió un grave revés después de que el Acuerdo de Retirada negociado con la Unión Europea fuera rechazado ampliamente por el Parlamento británico el pasado mes de enero. La fecha límite para la salida del bloque es el próximo 29 de marzo.