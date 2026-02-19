Un terremoto de magnitud 4,1 sacude la capital de Portugal

Archivo - Ubicación aproximada del terremoto de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter registrado cerca de la capital de Portugal, Lisboa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves la capital de Portugal, Lisboa, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha indicado en su página web que el epicentro del seísmo ha estado situado cerca de la localidad de Alenquer, situada entre Lisboa y Santarém, con el hipocentro ubicado a unos 15 kilómetros de profundidad.

Residentes en Lisboa han confirmado que el seísmo se ha sentido en la capital, mientras que las autoridades recomiendan a la población que sigan las instrucciones de los servicios de protección civil, según ha informado el diario portugués 'Expresso'.