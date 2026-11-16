Ubicación de un terremoto de magnitud 6,6 en Indonesia - USGS

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter ha sacudido este martes la región oriental de Indonesia, sin que por el momento haya alerta de tsunami en la zona.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado del corrimiento, ocurrido a las 6.11 horas (22.11 horas en la España peninsular) en aguas del océano Pacífico a unos 100 kilómetros al norte del archipiélago indonesio de Molucas del Sudeste Occidentales.

El hipocentro se ha estimado a unos 35 kilómetros de profundidad, según el USGS, que estima que el riesgo de derrumbamientos de terreno o viviendas es bajo por situarse en una zona muy poco poblada.