Un terremoto de magnitud 6,8 provoca fuertes temblores en El Salvador

Actualizado 30/05/2019 14:13:41 CET

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter ha provocado este jueves de madrugada fuertes temblores en El Salvador, donde el Gobierno ha descartado cambios en el nivel del mar tras advertir previamente de la posible llegada de un tsunami a las costas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) salvadoreño ha situado el epicentro frente a la costa de La Libertad, en concreto 66 al sur de Playa Mizata. El terremoto se ha originado a una profundidad de 48 kilómetros, según este balance.

El Gobierno, que ha recomendado no entrar en el mar ante el riesgo de que se generen fuertes olas, ha aclarado que los equipos no han registrado variaciones en el nivel del agua. No obstante, ha instado a los ciudadanos a "estar atentos ante probables incrementos en la velocidad de las corrientes marinas".

El servicio de Protección Civil ha asegurado que el seísmo ha sido "muy fuerte y largo" y se ha sentido en todo el país. A la espera de verificar sus consecuencias exactas, las autoridades ya han confirmado cortes eléctricos y cierres de carreteras.

El presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén, ha destacado que Protección Civil "demuestra nuevamente su robustez y eficiencia, al activar oportunamente los protocolos e indicaciones de emergencia, las cuales han sido atendidos por la población".

Su sucesor, Nayib Bukele, que tomará posesión del cargo el 1 de junio, ha afirmado en Twitter que "aparentemente no hay un tan solo lugar en todo el territorio nacional en donde no se sintió el temblor". Ya se han detectado más de una decena de réplicas, según el Gobierno.

La Embajada de España en El Salvador ha recordado tras el "fuerte temblor" el teléfono de emergencia consultar --(+503)7719 7311-- y ha llamado a estar al tanto de la información que vayan proporcionando las autoridades del país centroamericano.