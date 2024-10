'The Washington Post' no respaldará a ningún candidato presidencial

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diario 'The Washington Post', publicado en la capital de Estados Unidos, ha informado este viernes de que, en una maniobra encaminada a "volver a sus orígenes", no respaldará a ninguno de los candidatos que se presentan a estas elecciones presidenciales, ni tampoco a aspirantes futuros.

"'The Washington Post' no apoyará a ningún candidato presidencial en estas elecciones. Ni tampoco en ninguna elección presidencial futura. Volvemos a nuestros orígenes de no apoyar a candidatos presidenciales", ha señalado el editor y director general del diario, William Lewis, en un artículo.

El periódico ha respaldado a un candidato presidencial en todas las elecciones desde la década de los años 80, pero en su escrito Lewis alude a comunicados publicados años atrás por el Consejo Editorial de 'The Washington Post' en los que defiende el no decantarse por ningún aspirante.

"Reconocemos que esto se interpretará de diversas formas, como un respaldo tácito a un candidato, una condena al otro, o una dejación de responsabilidades. Es inevitable", ha añadido Lewis, que subraya que desde el periódico no lo consideran así, sino que ven este gesto "coherente" con los valores del medio.

La población estadounidense está llamada a las urnas el martes 5 de noviembre para unas elecciones presidenciales que enfrentan a la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, con el expresidente Donald Trump, que de la mano del Partido Republicano busca un segundo mandato no consecutivo.

A poco menos de once días para el día de las elecciones, las encuestas hablan de un empate técnico entre ambos candidatos. El último sondeo publicado este mismo viernes por la cadena de noticias CNN concede un 47 por ciento de los votos a cada candidato, con lo que se anticipa un intenso final de campaña.