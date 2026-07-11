El tifón 'Bavi' desplaza a casi dos millones de personas en China tras dejar 17 muertos en Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de las fuertes lluvias en Filipinas. - ROUELLE UMALI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto ya en el sur de Filipinas por corrimientos de tierra al paso del potente tifón 'Bavi', cuyo trayecto en las próximas horas ha forzado el desplazamiento de 1,8 millones de personas en la provincia china de Zhejiang, a orillas del mar de la China Oriental, y en especial en la gran metrópolis de Wenzhou, donde viven casi 10 millones.

Ahora mismo, y según el Centro Meteorológico Nacional de China, 'Bavi' presenta vientos máximos sostenidos de 144 km/h. y se encuentra a unos 200 km. al sureste de Zhejiang, según su última estimación publicada sobre las 10.00 de este sábado, hora de España en península y Baleares. Se prevé que 'Bavi' toque tierra cerca de Wenzhou a primera hora del domingo.

Además, más de 14.000 habitantes de Taiwán que residen en las regiones montañosas de la isla, proclives a corrimientos de tierra, han sido evacuados como medida de precaución. Las autoridades de aviación taiwanesas también han cancelado este sábado más de 1.100 vuelos nacionales e internacionales y los servicios de ferry han quedado suspendidos.

FILIPINAS SIGUE CONTANDO VÍCTIMAS

Por lo que respecta a Filipinas, en Malapatan, en la provincia de Sarangani y la más afectada por los deslaves, han perdido hasta ahora la vida una decena de personas, según han informado las autoridades de Filipinas, que han indicado que las víctimas, que se encontraban en sus hogares en el momento del deslave, pertenecían a dos familias diferentes. Dos personas se han ahogado en la provincia de Bukidnon y otras cinco personas han muerto en un deslizamiento de tierra en la provincia de Lanao del Sur.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, donde se han podido recuperar los cuerpos de varias personas que han quedado sepultadas. Además, un hombre de 31 años ha sido rescatado con vida a lo largo de la mañana, según informaciones de la cadena GMA.

Rodrigo Sosmeña, director de la Oficina de Defensa Civil de Mindanao Central, ha confirmado que entre las víctimas mortales hay niños y ha declarado que el corrimiento se ha producido "como consecuencia" del paso del tifón 'Bavi', conocido en Filipinas como 'Inday'.

"El tifón ha intensificado los efectos del monzón procedente del suroeste, que ha provocado fuertes lluvias en Sarangani", ha declarado Sosmeña, que ha apuntado que esto ha provocado la "saturación del suelo, favoreciendo el deslizamiento de tierra".

Las autoridades locales de Sarangani han informado de que tienen previsto reubicar a las familias afectadas y a las que residen cerca de la zona del deslave para evitar más víctimas.

Además, otras cinco personas han muerto en el municipio de Calanogas, en Lanao del Sur, la madrugada de este viernes, mientras que otras seis siguen desaparecidas. El Gobierno local ha informado de que este deslizamiento se produjo sobre las 2.30 horas (hora local) tras las intensas lluvias. Las operaciones de búsqueda para dar con los desaparecidos siguen adelante, según informaciones del diario 'The Philippines Star'.

La Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) ha alertado de que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado el pasado 8 de junio podría haber contribuido también al debilitamiento del suelo en estas zonas.