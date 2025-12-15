Tiroteado por militares de Israel un israelí armado con un cuchillo en un asentamiento en Cisjordania

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha tiroteado este lunes a un israelí que portaba un cuchillo en una gasolinera situada en un asentamiento en Cisjordania, un suceso que ha llevado a las autoridades a abrir una investigación para determinar el alcance del incidente, sobre el que por ahora no hay más detalles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado que "un soldado y un civil israelí abrieron fuego tras un supuesto intento de apuñalamiento contra militares en la gasolinera de Kedumim", antes de agregar que "las investigaciones preliminares apuntan a que se trata de un ciudadano israelí que se acercó a las fuerzas con un cuchillo en la mano".

"El ciudadano resultó herido y ha sido trasladado para recibir tratamiento médico. Las circunstancias del incidente están siendo investigadas", ha manifestado, después de que las primeras informaciones en medios israelíes apuntaran a que las tropas pensaron que el sospechoso era un palestino que preparaba un ataque.