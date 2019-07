El TJUE anula las medidas restrictivas contra Yanukovich y otros ex dirigentes ucranianos

Publicado 11/07/2019 17:01:01 CET

BRUSELAS, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la prórroga de las medidas restrictivas que se dictaron en 2014 contra el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich y otros seis ucranianos en el marco de las investigaciones penales en el país, por considerar que se impusieron sin comprobar si se respetaron sus derechos.

El Consejo Europeo decidió en 2014 inmovilizar los fondos bajo jurisdicción comunitaria de estas siete personas porque estaban siendo investigados por las autoridades ucranianas por presunta apropiación indebida de fondos públicos y su transferencia ilegal fuera del país. La medida fue prorrogada en 2016, 2017 y 2018.

Los afectados --Yanukovich y su hijo Oleksander, así como el ex primer ministro Sergej Arbuzov; el ex jefe de despacho de Yanukovich, Andriy Kliuyev; el ex ministro de Hacienda; Oleksandr Klimenko; y el ex fiscal general Viktor Pshonka y su hijo Artem Pshonka-- recurrieron al TJUE argumentando que el Consejo no había respetado los criterios de inclusión en esta 'lista negra'.

El TJUE ha indicado que, "si bien es cierto que el Consejo puede adoptar o mantener medidas restrictivas basándose en una decisión de un Estado tercero, debe comprobar él mismo que dicha decisión se haya adoptado respetando, concretamente, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva".

Según el tribunal comunitario, "la motivación de los actos del Consejo (...) no incluye la más mínima referencia al hecho de que haya comprobado el respeto de esos derechos", algo a lo que estaba obligado "independientemente de las pruebas aportadas" por las autoridades y los sancionados.

Así, el TJUE concluye que "ninguna de las pruebas presentadas ante él permite acreditar que el Consejo verificara que la administración de justicia ucraniana hubiese respetado los derechos de que se trata antes de prorrogar las medidas restrictivas

controvertidas" y, por tanto, anula la prórroga.