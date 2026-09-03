Togo autoriza a salir del país a dos realizadores franceses detenidos en julio por "declaraciones falsas"

Francia afirma que ambos obtuvieron la libertad provisional el martes y habla de "gran alivio" por la decisión

Archivo - Bandera de Togo en San Petersburgo, Rusia (archivo)
Archivo - Bandera de Togo en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 13:56
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MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos realizadores franceses detenidos a finales de julio junto a su colaborador togolés por acusaciones de "declaraciones falsas" han sido liberados y han recibido permiso de las autoridades para abandonar el país, según ha confirmado este jueves el Ministerio de Exteriores de Francia, sin que por ahora haya detalles sobre cuándo regresarán a territorio francés.

La cartera ha indicado que los realizadores, Gael Mocaer y Sebastian Perez Pezzani, obtuvieron el 1 de septiembre la libertad provisional, "con autorización para abandonar el territorio".

"Esto supone un gran alivio para sus familias y para el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, que trabajó incansablemente para lograr este resultado", ha resaltado en su comunicado, sin que Togo se haya pronunciado al respecto.

Mocaer y Pezzani fueron detenidos el 27 de julio en el norte del país africano junto a su 'fixer', identificado como Fred Vedomey, cuando realizaban un documental para la cadena de televisión France Télévisions, tras lo que fueron puestos bajo custodia en una cárcel de la capital, Lomé.

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