Tokio denuncia el lanzamiento de un misil balístico por parte de Pyongyang

Archivo - Maniobras conjuntas con aviones estadounidenses, surcoreanos y japoneses en la península coreana (archivo) - Europa Press/Contacto/Rok Defense Ministry

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han denunciado este domingo el lanzamiento por parte de Corea del Norte de al menos un posible misil balístico en lo que supondría el primer lanzamiento con armas nucleares del país de este recién inaugurado 2026.

"Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico", ha anunciado el Ministerio de Defensa japonés en un escueto comunicado compartido en su página web en el que ha añadido que proporcionará actualizaciones "a medida que estén disponibles".

Por su parte, la oficina del primer ministro ha replicado el anuncio --también a través de X-- y ha compartido una breve triada de instrucciones a seguir en respuesta al lanzamiento de Pyongyang.

En primer lugar, este listado habla de "dedicar el máximo esfuerzo a recopilar y analizar información y proporcionarla al público de manera oportuna y adecuada". En segundo lugar se insta a "garantizar la seguridad de aeronaves, buques y otros activos". Por último, la oficina del primer ministro contempla "tomar todas las medidas de precaución posibles, incluyendo la preparación para contingencias".

Instantes más tarde el propio Ministerio ha apuntado a través de la red social X que "el posible misil balístico lanzado anteriormente desde Corea del Norte ya ha caído".

Así lo ha afirmado también, según recoge la prensa japonesa, la Guardia Costera de Japón, que ha concretado que la caída habría tenido lugar aproximadamente 10 minutos después de su lanzamiento.

Cabe recordar que resoluciones de Naciones Unidas prohíben a Corea del Norte lanzar o incluso realizar pruebas con misiles balísticos de cualquier alcance.