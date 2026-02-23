Toma posesión el nuevo ministro del Interior de Portugal con el objetivo de poner en marcha la reconstrucción

Archivo - El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro. - Xun Wei / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, ha tomado posesión este lunes del cargo, reemplazando a Maria Lúcia Amaral, quien presentó su dimisión hace un par de semanas por las críticas a su gestión durante el temporal de lluvias que ha afectado sobremanera al centro y sur del país.

La designación de Neves, quien había ejercido los últimos ocho años como director nacional de la Policía Judiciaria, es el primer cambio en este segundo mandato del primer ministro, Luís Montenegro, y el tercero en ocupar la cartera del Interior desde que está al mando.

Neves ha decidido mantener los tres secretarios de Estado de su antecesora y ha tomado posesión junto a ellos este lunes en un acto en el que ha destacado que se trata de un momento "exigente" para Portugal, que tiene por delante una importante tarea de reconstrucción después de los estragos ocasionados por el temporal.

En ese sentido, ha señalado que cuenta con todas las autoridades locales para emprender la reconstrucción y ha prometido trabajar de manera "humilde" y valorando todas las "propuestas positivas" que lleguen a su escritorio.

Además de la reconstrucción del país, el nuevo ministro del Interior tiene por delante la reforma de las agencias de Protección Civil y del Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad (SIRESP), las quejas laborales de los diferentes cuerpos policiales, problemas en los aeropuertos, así como la recurrente campaña contra la temporada de incendios forestales en el país.