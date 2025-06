El TPI da luz verde a los procedimientos contra Joseph Kony tras rechazar la apelación de su defensa

La vista de confirmación de cargos tendrá lugar en rebeldía por primera vez, dado que el líder del LRA sigue fugado

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dado este martes luz verde a los procedimientos contra el 'señor de la guerra' ugandés Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), tras rechazar la apelación presentada por la defensa, que pidió que las vistas no procedieran debido a que se encuentra fugado.

La Sala de Apelaciones del TPI ha fallado por unanimidad a favor de confirmar la decisión adoptada en octubre de 2024 sobre la confirmación de los procedimientos en rebeldía, rechazando de esta forma la apelación de los abogados de Kony, sobre el que pesa una orden de arresto desde 2005.

Así, ha explicado que lo "decisivo" para la aplicación del artículo correspondiente del Estatuto de Roma sobre la confirmación de los cargos en rebeldía es que "en el momento de la vista de confirmación, la persona haya huido o no pueda ser localizada a pesar de que se hayan dado todos los pasos razonables para lograr su comparecencia".

"Los motivos por los que la persona huyó o no puede ser localizados no son materiales. Las distinciones sobre los motivos de esta no disponibilidad van más allá del significado ordinario que puede darse a las palabras usadas en el artículo 61.2.b del Estatuto", ha explicado en el razonamiento del fallo, publicado a través de su página web.

En este sentido, ha recalcado que no puede entenderse por ello que el hecho de que "no pueda ser localizada" afecte únicamente a personas que "nunca han estado accesibles" al tribunal, igual que "no afecta únicamente a personas que no hayan participado en una comparecencia inicial". "Afecta a personas al margen de si han comparecido inicialmente", ha agregado.

Por ello, ha hecho hincapié en que "leído en contexto, el artículo 61.2.b no requiere una aparición inicial del sospechoso de forma previa a los procedimientos para la confirmación de los cargos 'in absentia', una interpretación que es consistente con el objeto y el propósito del Estatuto (de Roma)".

Kony, fundador del LRA, es la persona imputada por el TPI que lleva más tiempo fugada. Sobre él pesan 36 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido asesinato, violación, esclavitud sexual y uso de 'niños soldado' en el marco de las actividades del grupo rebelde que encabeza.

El LRA --que opera como una organización criminal con unos cientos de combatientes-- se alzó en armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces, ha vagado por toda la región a pesar de la creación de una fuerza regional, apoyada por Estados Unidos, para frenarlo.