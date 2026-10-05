El TPI desvela órdenes de detención contra dos dirigentes más de los talibán

Archivo - Bandera talibán (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha hecho públicas este lunes las órdenes de detención emitidas en julio contra Habibulá Agha y Neda Mohamad Nadim por la comisión de crímenes contra la Humanidad a través de la persecución por cuestión de género.

Agha y Nadim están incluidos en el mismo pliego de cargos en el que figuran el líder religioso talibán, Haibatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Abdul Hakim Haqani.

Ajundzada se encuentra bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) y lleva desde la caída de Kabul prácticamente atrincherado en Kandahar.

Los cuatro sospechosos están acusados de ordenar o inducir crímenes contra la humanidad tales como la persecución contra niñas, mujeres y otras personas que no encajan en la política de género de los talibán conforme a lo estipulado en el Artículo 7.1 del Estatuto de Roma, explica el TPI. En concreto menciona asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y desapariciones forzosas.

Asimismo han propiciado la persecución política de personas consideradas "aliadas de niñas y mujeres", unos crímenes cometidos desde la toma del poder por los Talibán en 15 de agosto de 2021 y que han continuado al menos hasta el 20 de enero de 2025.

Estos crímenes son el resultado de la aplicación de una política gubernamental que implica graves violaciones de los derechos fundamentales y libertades de la población civil de Afganistán, explica el tribunal.

El TPI recuerda que hay prohibiciones y leyes elaboradas "específicamente contra las niñas y las mujeres por su género" que las privan de derechos y libertades fundamentales como el derecho a la educación, a la privacidad y a la vida familiar y a las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión.

Concluye así que "se han impuesto normas sociales discriminatorias" y que quienes se oponían a las mismas incluso pasivamente o por omisión también eran objeto de represalias.