El TPI inicia las vistas del caso por supuestos crímenes de guerra contra el líder del LRA, Joseph Kony

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha iniciado este martes las vistas del caso contra el líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, según sus siglas en inglés), Joseph Kony, quien sigue fugado y sobre quien pesa una orden de arresto internacional desde hace dos décadas por cerca de 40 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Los procedimientos han arrancado con una vista de confirmación de los cargos contra Kony ante la Sala de Cuestiones Preliminares III, presidida por Althea Violet Alexis-Windsor e integrada también por Iulia Motoc y Haykel hen Mahdoudh, según ha confirmado el propio TPI, que ha detallado que estos procedimientos se extenderán hasta el 11 de septiembre.

"La Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas presentarán argumentos orales ante los jueces para exponer sus argumentos sobre los méritos (del caso)", ha explicado, antes de afirmar que el objetivo es "determinar si hay suficientes pruebas para que haya una base sustancial para creer que esta persona cometió los crímenes que le han sido imputados".

Así, ha destacado que en caso de que uno o más de estos cargos sean confirmados, el caso será enviado a juicio. Kony hace frente a 39 cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad, incluidos asesinatos, esclavitud sexual, secuestro, matrimonios forzosos, violación, tratos crueles, y reclutamiento de niños soldado en el seno del LRA, entre otras acusaciones.

El TPI ya dio luz verde en junio a la apertura de procedimientos contra el 'señor de la guerra' ugandés tras rechazar la apelación presentada por la defensa, que pidió que las vistas no procedieran debido a que se encuentra fugado. Kony, fundador del LRA, es la persona imputada por el TPI que lleva más tiempo fugada.

El LRA --que opera como una organización criminal con unos cientos de combatientes-- se alzó en armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces, ha vagado por toda la región a pesar de la creación de una fuerza regional, apoyada por Estados Unidos, para frenarlo.