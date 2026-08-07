El TPI lamenta la retirada de Chad y Venezuela del Estatuto de Roma

Archivo - El Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya - Europa Press/Contacto/Shao Haijun - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, ha lamentado este viernes los anuncios por parte de Chad y Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, aludiendo a que estas decisiones podrían "socavar la búsqueda colectiva de justicia" y "debilitar" los esfuerzos para "poner fin a la impunidad" de aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"Las decisiones de los Estados partes de retirarse del Estatuto de Roma corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de la justicia y debilitar los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad", ha indicado la Presidencia de la Asamblea de los Estados que forman parte del TPI en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que el TPI está "en el corazón del sistema internacional de rendición de cuentas y su eficacia depende del apoyo sostenido e inequívoco" del mundo. "La búsqueda de la justicia se fortalece a través de la unidad de objetivos", ha dicho.

La Presidencia ha instado además a los dos países a dar marcha atrás a estas decisiones y seguir formando parte del Estatuto de Roma, además de participar de forma "constructiva" en la Asamblea de los Estados Partes y "plantear sus preocupaciones" en el seno del organismo.

"La Presidencia recuerda que la retirada del Estatuto de Roma no exime a un Estado Parte de las obligaciones derivadas del período en el que fue Parte en el Estatuto", ha indicado, agregando que ambos países han contribuido a las labores de la corte "como institución judicial independiente e imparcial".