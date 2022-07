El TPI publica una orden de arresto contra el 'número dos' de Séléka por crímenes de guerra en RCA

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional ha hecho pública este jueves una orden de arresto contra el 'número dos' del movimiento rebelde Séléka, Nourredim Adam, por las torturas y secuestros cometidos durante el conflicto armado de República Centroafricana (RCA) de 2012 y 2013.

Miles de personas murieron y cientos de miles tuvieron que huir de sus hogares por el conflicto entre Séléka y las milicias 'anti balaka' después de que la primera, de mayoría musulmana, se hiciese con el poder en marzo de 2013 en el país, de mayoría cristiana. En respuesta, se formaron milicias cristianas que respondieron con violencia, lo que provocó además un desplazamiento de población musulmana desde zonas del sur del país.

Los arrestos y detenciones, en el marco de este conflicto humanitario, se llevan produciendo desde que en septiembre de 2014 la exfiscal del TPI, Fatou Bensouda, decidiera abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido y que los responsables rindiesen cuentas.

Según un comunicado del TPI, Adam es sospechoso de crímenes de lesa humanidad (encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución, desaparición forzada y otros actos inhumanos) y crímenes de guerra (tortura y trato cruel).

"Estos delitos se cometieron presuntamente en los centros de detención de la Oficina Central para la Represión del Bandidaje) y el Comité Extraordinario para la Defensa de los Logros Democráticos) en Bangui, entre el 12 de abril de 2013 y el 27 de noviembre de 2013", ha subrayado, matizando que ya orden de arresto ya "se había emitido originalmente sellada el 7 de enero de 2019".

En marzo, el fiscal general Karim Jan, aplaudió la entrega por parte de Chad del líder de las milicias 'anti balaka' Maxime Mokom, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad "perpetrados en Bangui y otros lugares de República Centroafricana en 2013 y 2014".

El organismo también abrió un procedimiento judicial contra Said Abdel Kani, conocido también como Mahamat Said Abdel Kain, Mahamat Said Abdelkani y como 'Mr. Said' por 14 cargos de crímenes contra la Humanidad (encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos), así como de crímenes de guerra (tortura y trato cruel).