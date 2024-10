El TPLF anuncia la "destitución" de Getachew Reda como presidente interino de la región de Tigray

Getachew denuncia que, tras la división del partido, el otro "bando" ha "proclamado un golpe de Estado"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha anunciado este lunes la "destitución" de cinco miembros de la administración interina de la región, incluido el presidente, Getachew Reda, quien ha denunciado un "congreso ilegal" que ha "estado burlándose de la ley y el orden" para "difundir la anarquía".

El partido ha indicado a través de un comunicado que informará al gobierno federal sobre el líder que ocupará el liderazgo regional de forma interina, subrayando que quienes han estado prestando servicios en la administración interina "ya no tendrán la autoridad para liderar, tomar decisiones o emitir directivas", según recoge el periódico 'Addis Standard'.

Esta decisión tiene lugar días después de que el TPLF enfatizara que "la administración interina se estableció únicamente para implementar el Acuerdo de Pretoria" y para proporcionar servicios esenciales, si bien le ha acusado de "participar en esfuerzos manipuladores para consolidarse en el poder".

Por su parte, Getachew ha señalado que, "tras la división" de la dirección del TPLF en "dos bandos", uno de los dos "ha llevado a cabo un congreso ilegal del partido" desde el cual "esta camarilla ha estado burlándose de la ley y el orden en Tigray, decidida a difundir la anarquía y crear aprensión popular".

"Esta facción ha proclamado un golpe de Estado oficial para poner en práctica los alardes de fanfarronería que ha exhibido en varios foros", ha asegurado, agregando que "también se ha dedicado a erosionar la unidad del pueblo de Tigray y a menospreciar y difamar" a la población mediante una campaña "de desprestigio incesante" contra el gobierno regional y las fuerzas de seguridad, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Para el presidente regional, el líder del partido, Debretsion Gebremichael, "ha tomado esta medida irresponsable deliberadamente para generar inestabilidad y crisis, no porque no conozca los procesos de cómo y cuándo se pueden asegurar los poderes gubernamentales". "Por encima de todo, elegir esta fanfarronería en un momento en que los esfuerzos por restaurar la integridad territorial de Tigray están dando frutos deja en claro que el único interés de esta facción es aferrarse al poder, no atender las necesidades y las asociaciones de nuestro pueblo", ha agregado.

Asimismo, Getachew ha anunciado acciones legales "contra el liderazgo de esta facción destructiva", al considerar que la Administración Provisional de Tigray "no puede tolerar ni tolerará este tipo de acciones imprudentes".

Esta situación responde a las divisiones internas dentro del TPLF, con motivo de la ruptura entre el presidente del partido, Debretsion Gebremichael, y el presidente de la Administración Regional de Tigray, Getachew Reda. La administración interina en Tigray, dependiente del Gobierno etíope pero con ciertas competencias de autonomía, tiene como principal objetivo la consolidación de rutas de suministros para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a los afectados por los combates, que habrían dejado entre 100.000 y 600.000 muertos

El conflicto en Tigray estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército etíope, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo, incluida la negativa del TPLF a la hora de reconocer un aplazamiento electoral y su decisión de celebrar comicios regionales al margen de Adís Abeba.