Una trabajadora sueca de la ONU denuncia una violación por parte de un guardia de seguridad en Pakistán

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora sueca de una agencia de Naciones Unidas ha denunciado haber sufrido una violación presuntamente a manos de un guardia de seguridad asignado a su vivienda en la capital de Pakistán, Islamabad, según ha informado la Policía paquistaní.

La víctima, de nacionalidad sueca, vive en la capital desde principios de este año. En su denuncia, ha detallado que se encontraba dormida en la habitación, sobre las 11.30 horas (hora local), cuando se despertó tras escuchar ruidos en la vivienda.

"Entonces alguien me atacó por la espalda. No pude reconocer al atacante porque estaba oscuro. Era mucho más poderoso que yo. Me amordazó la boca con las manos y me sentí tan sofocada que podría haber muerto. Luego me violó", ha dicho, según ha recogido el diario paquistaní 'The News'.

La mujer también ha narrado que el hombre le permitió acceder al baño tras la agresión sexual, por lo que pudo reconocer al perpetrador. "Fue entonces cuando identifiqué al violador. Él era mi guardia de seguridad, que estaba desplegado por una empresa de seguridad en mi casa", ha agregado, según el citado medio.

La Policía se encuentra ahora investigando el presunto crimen y ha realizado labores de búsqueda para encontrar al hombre, que se encontraba huido y que, posteriormente, ha sido detenido y puesto bajo custodia, según ha recogido la agencia de noticias DPA.

La mujer, que empezó a trabajar en Pakistán en enero en una agencia de la ONU, reside en uno de los barrios de lujo de la ciudad, según los agentes que trabajan para la Unidad Especial de Investigación de Delitos Sexuales (SSIOU) de la policía de Islamabad.

El año pasado, en un intento por reducir crímenes de esta índole, el Parlamento de Pakistán sacó adelante una ley con la que los violadores pueden ser castigados con la castración química, en especial en aquellos reincidentes y en quienes participen en agresiones sexuales en grupo o contra menores.