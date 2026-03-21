Tres guerrilleros muertos en combate con el Ejército en Filipinas

Archivo - Militares de Filipinas (archivo) - Europa Press/Contacto/Basilio Sepe - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres miembros de la guerrilla del Nuevo Ejército Popular (NEP) han muerto en un enfrentamiento con el Ejército en Kabankalan, en la provincia de Negros Occidental, en el centro de Filipinas.

Sobre las 4.00 horas de este sábado efectivos del 47º Batallón de Infantería se enfrentaron a un grupo de guerrilleros en un tiroteo que duró dos minutos. Los militares se incautaron además de un fusil R4, dos fusiles M16, dos lanzagranadas M203, una granada de mano, objetos personales y documentación, según un comunicado militar recogido por la prensa filipina.

Los fallecidos serían Milky 'Gorting' Sampini, Ritchie 'Makoy'/'Akiro' Verano y Joedil 'Junjun'/'Cairo' Balsimo. Los tres formaban parte del Frente Suroccidental del NEP, considerado como desmantelado por las autoridades.

"La operación se desarrolló tras los oportunos informes de residentes preocupados por la presencia de elementos del NEP. Los miembros de la comunidad han expresado frustración e ira por las atrocidades cometidas por estos grupos", ha apuntado un portavoz militar, el teniente coronel Dennis Martínez, citado por la agencia de noticias filipina PNA.

La 302ª Brigada de Infantería ha señalado que los tres fallecidos habrían participado en la ejecución de civiles y en incendios intencionados en la isla de Negros.

El NEP se alzó en armas en 1969 en una sublevación de tinte marxista-maoísta con el fin de tomar el poder. En 2020 las autoridades lo designaron como organización terrorista, pero un tribunal de Manila finalmente revocó la orden.