Tres militares y tres milicianos muertos en un ataque insurgente en el noroeste de Pakistán

Militares en Karachi (Pakistán) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres militares y tres milicianos de un grupo escindido de los talibán paquistaníes han muerto en un ataque de los insurgentes contra instalaciones militares en Karachi, en el noroeste de Pakistán.

El ataque fue perpetrado el sábado contra un cuartel de los Rangers de Pakistán en Karachi por presuntos miembros de Jamaat ul Ahrar, un grupo escindido en 2014 de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP).

Los asaltantes detonaron un explosivo en el acceso principal del cuartel e intentaron rebasar el perímetro de seguridad, informa el Ejército paquistaní en un comunicado. Sin embargo, "sus funestas intenciones fueron frustradas con decisión por la respuesta resuelta de las tropas". Cuatro militares más resultaron heridos. Además, uno de los atacantes, de nacionalidad afgana, fue capturado tras caer herido.

El Ejército paquistaní ha advertido de que habrá "una operación de represalia contra los responsables de este ataque, para vengar a los soldados".

Jamaat ul Ahrar tiene su sede en Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar, y desde su fundación ha reivindicado varios atentados en suelo paquistaní. Islamabad atribuye a India las actividades violentas de este grupo.