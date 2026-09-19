Tres muertos, incluido un menor, en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Cadáveres en el Hospital Al Shifa de la Franja de Gaza - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes y un menor de edad han fallecido este sábado en ataques y bombardeos de las Fuerzas Armadas israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

En el campamento de refugiados de Nuseirat ha muerto un menor de edad como consecuencia de la gravedad de sus heridas tras ser trasladado al Hospital Mártires de Al Aqsa, informa el diario palestino 'Filastín' citando fuentes sanitarias.

En la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, ha fallecido un hombre identificado como Raed Abú Aser tras un bombardeo israelí en la calle Mushtaha, en el barrio de Shuhaiya. El cuerpo ha llegado al Hospital Baptista.

También en el norte de la Franja, concretamente en el campamento de refugiados de Yabalia, ha muerto Basir Munir al Barsh, hijo del director General del Ministerio de Sanidad del gobierno gazatí, Munir al Barsh, tras un ataque de un dron israelí.

Otro palestino ha resultado herido en un ataque israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas, que denuncian disparos, fuego de artillería, demoliciones y sobrevuelos de drones en varios puntos.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado en octubre de 2025 han muerto 1.386 personas y 4.784 han resultado heridas, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí. En total, desde el inicio de la escalada iniciada el 7 de octubre de 2023 han muerto 73.821 palestinos y 174.897 han resultado heridos.