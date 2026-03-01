Tres palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza y Cisjordania a pesar del alto el fuego

Cadáveres en el Hospital de Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto en la Franja de Gaza y otro más en Cisjordania en acciones israelíes a pesar del alto el fuego en vigor, según han informado fuentes médicas palestinas.

En lo que respecta a la Franja de Gaza, dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo por la tarde por fuego de artillería israelí en la zona de Al Yurn, en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Además, Israel ha disparado con vehículos militares pesados sobre la parte norte del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, y también ha habido disparos de artillería sobre la parte oriental de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Por otra parte, el Gobierno palestino de Cisjordania ha informado de la muerte de un hombre de 25 años, Mohamed Yihad Masalmé, quien ha fallecido debido a la gravedad de las heridas de bala sufridas la pasada noche durante una operación militar israelí en Dura, al sur de Hebrón.

Masalmé recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un hospital, donde falleció en la mañana del domingo, informa la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Este mismo domingo, el Minsterio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de un muerto y siete heridos en acciones israelíes durante la jornada del sábado, con lo que son 629 los fallecidos y 1.693 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 --en respuesta al ataque de las milicias de Gaza-- han muerto 72.096 palestinos y 171.791 han resultado heridos.