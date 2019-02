Un tribunal alemán suspende el juicio contra un exguardia nazi por su mala salud

Publicado 25/02/2019 15:36:41 CET

MUNSTER (ALEMANIA), 25 Feb. (Reuters/EP) -

El juicio iniciado en Alemania contra un exguardia nazi ha sido suspendido por los problemas de salud del acusado, de 95 años, lo que deja en el aire uno de los últimos procesos que previsiblemente tendrá lugar contra antiguos colaboradores del régimen de Adolf Hitler.

El juicio iniciado en la ciudad de Munster, en el oeste del país, ya había quedado paralizado de forma temporal a mediados de diciembre y, tras los nuevos análisis médicos realizados al acusado, el tribunal ha concluido que este no está en condiciones de seguir adelante.

El acusado, cuya identidad no ha trascendido, estaba siendo juzgado por su presunta connivencia en los asesinatos perpetrados entre 1942 y 1944 en el campo de Stutthof, cerca de lo que hoy es Gdansk, en Polonia. Unas 65.000 personas fueron asesinadas en este enclave, según el portal del museo Stutthof.

Durante las vistas, el acusado alegó que no era indiferente al sufrimiento: "Quiero decir claramente que no soy nazi, que nunca lo he sido y que, en el poco tiempo que me queda, nunca lo seré", afirmó en un comunicado leído por uno de sus abogados.

Por su parte, el fiscal Andreas Brendel insistió en que el acusado colaboró en cientos de asesinatos. "La gente moría de un tiro en la nuca, de hambre, congelada", aseguró Brendel durante las vistas, que ya habían quedado limitadas a un máximo de dos horas al día por la salud del exguardia.