Un tribunal de Alemania condena a cerca de tres años de cárcel a un estadounidense por espiar para China

COBLENZA (ALEMANIA), 11 (DPA/EP)

Un tribunal de Alemania ha condenado este miércoles a dos años y ocho meses de cárcel a un ciudadano estadounidense de 39 años por actividades de espionaje para China, tras un caso abierto después de que el sospechoso fuera detenido antes de que lograra transmitir informaciones del Ejército estadounidense a organismos del gigante asiático.

La defensa y el propio acusado, detenido en noviembre de 2024, declararon al tribunal su renuncia a interponer recursos contra la sentencia, pero no así la Fiscalía, por lo que la sentencia aún no es firme.

El hombre, que fue parte de la Armada de Estados Unidos y pasó posteriormente a trabajar para un contratista civil en una base militar estadounidense en Wiesbaden y Maguncia, en Alemania, se puso en contacto en varias ocasiones con organismos estatales de China a mediados de 2024 para ofrecerles información sensible de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El condenado, cuya identidad no ha trascendido, habría actuado así por un desacuerdo son su empleador y habría detectado irregularidades que afectaban a las fuerzas militares estadounidenses, por ejemplo, mediante presuntos fraudes contables, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

El hombre denunció las irregularidades tanto a su empleador como a las autoridades estadounidenses, sin que se produjeran resultados. Al no sentirse escuchado, decidió ofrecer la información a las autoridades chinas, que sin embargo no mostraron ningún interés especial, según el tribunal.