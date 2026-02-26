Un tribunal anula una de las sentencia de cárcel contra el empresario de medios chino Jimmy Lai

Archivo - Imagen de archivo de Jimmy Lai - Geovien So/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Hong Kong ha anulado este jueves la condena por fraude a cinco años y nueve meses de prisión contra el activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, de 78 años, al que la Fiscalía había acusado de operar una consultora desde su ya desaparecido periódico 'Apple Daily'.

La corte, con todo, ha considerado que el Ministerio Público no logró demostrar que Lai y otro ejecutivo de la empresa Next Digital, Wong Wai Keung, de 61 años, hubieran llevado a cabo una "falsa representación", considerando también que el tribunal que los condenó no había considerado "ciertos asuntos relevantes para (su) estado mental", según ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

De este modo, el tribunal hongkonés ha retirado a Lai la condena de cinco años y nueve meses de prisión que había recibido en 2021 y que terminaría en 2026, dentro de escasos meses.

El empresario también hace frente desde inicios de febrero a otra condena a 20 años de cárcel por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y difundir publicaciones sediciosas, un caso en el que también fueron juzgados seis ex altos cargos de 'Apple Daily' y sus medios asociados, que recibieron condenas desde los seis años y nueve meses hasta los diez años de cárcel, mientras que otros dos activistas obtuvieron sentencias a siete años y tres meses de prisión.