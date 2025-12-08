Un tribunal de China ordena a aerolíneas de Malasia a indemnizar a familiares de víctimas del vuelo MH370

Archivo - Imagen de archivo de firmas en recuerdo de los pasajeros a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. - Europa Press/Contacto/Kepy - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de China ha ordenado este lunes a varias compañías aéreas de Malasia a indemnizar con unos 2,9 millones de yuanes (unos 350.000 euros) a familiares de los pasajeros que iban a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace ya casi once años y medio con 239 personas a bordo.

El tribunal de Chaoyang, en la provincia de Liaoning, ha impuesto esta cuantía para cada uno de los ocho casos que se han resuelto de forma favorable a las familias, de un total de más de 50 demandas, de las cuales la mayoría han sido archivadas.

Estas indemnizaciones van destinadas a cubrir los gastos de los funerales y sirven a modo de "compensación" por lo daños sufridos por la pérdida de sus familiares, tal y como ha explicado la corte, según informaciones del portal de noticias Sina.

La semana pasada, el Gobierno de Malasia anunció la reanudación en aguas del océano Índico de la búsqueda de los restos del vuelo MH370 tras llegar a un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda que terminó en 2018.

El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Sin embargo, los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.