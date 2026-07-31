Un tribunal condena por negligencia al exministro de Defensa de Sri Lanka por los atentados de 2019

Archivo - Un hombre presenta sus respetos en el cementerio a una víctima de los atentados en Sri Lanka en 2019 - Europa Press/Contacto/Gayan Sameera - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal especial de Colombo ha condenado este viernes a pena de muerte al exministro de Defensa de Sri Lanka tras ser declarado culpable por negligencia al no tomar medidas para prevenir los atentados terroristas que dejaron más de 260 muertos en 2019 y cerca de 500 heridos.

Los jueces también han condenado en otro proceso por separado a pena de muerte al exinspector general de la Policía (IGP) Pujith Jayasundara tras declararlo culpable de varios cargos, entre ellos incumplimiento de sus deberes, según ha recogido 'Daily Mirror'.

Ambos fueron detenidos en 2019 y permanecieron bajo custodia durante cuatro meses antes de ser puestos en libertad bajo fianza tras ser acusados de negligencia al fracasar a la hora de tomar medidas para impedir un atentado de tal magnitud, a pesar de los avisos que habían recibido de la Inteligencia india sobre un ataque inminente por parte de grupos yihadistas.

La pena de muerte en el país equivale a cadena perpetua, ya que sigue vigente la moratoria informal sobre las ejecuciones desde 1976.

El Tribunal Supremo de Sri Lanka ya concluyó en enero de 2023 que el expresidente del país Maithripala Sirisena, así como su cúpula de seguridad, cometieron negligencia en sus funciones al fracasar en su deber de impedir los atentados.

La máxima corte del país ordenó al expresidente abonar a las familias de las víctimas, en concepto de indemnización, un total aproximado de 250.000 euros. También fueron condenados a pagar Jayasundara, Fernando, así como el exdirector de los servicios de Inteligencia Nilantha Jayawardhane.

El 21 de abril de 2019, Día de Pascua, una serie de explosiones perpetradas por atacantes suicidas sacudieron Sri Lanka sobre las 8.30 horas. En la primera, en la iglesia de San Antonio, perdieron la vida 93 personas, mientras que en la segunda --en la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Negombo-- fallecieron 115. Una tercera explosión en la Iglesia de Sión de Batticaloa (provincia Oriental del país) dejó a una treintena de protestantes muertos.

Por otro lado, otros tres hoteles de lujo fueron atacados media hora después en la capital, muchos de los cuales estaban repletos de turistas. Más tarde ese mismo día se produjeron otras dos explosiones, la primera en una pensión en Dehiwala y la segunda cuando la Policía irrumpió en la vivienda de uno de los sospechosos a las afueras de Colombo, en Dematagoda.

La responsabilidad del ataque fue reclamada por dos grupos terroristas musulmanes, presuntamente afines a la organización yihadista Estado Islámico, si bien pese a las decenas de arrestos de sospechosos nadie había sido condenado hasta ahora por estos hechos.