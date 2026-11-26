El expresidente del Constitucional de Polonia, Bogdan Swieczkowski - Kai Jane / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Polonia ha anunciado que el expresidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, ha sido suspendido durante doce meses por bloquear los nombramientos de magistrados aprobados en su momento por el Parlamento del país, en un nuevo episodio de la crisis política que terminó estallando el pasado 30 de octubre.

Ese día, cientos de manifestantes rodearon la sede del Tribunal en el inicio de un enfrentamiento abierto entre el primer ministro, Donald Tusk, contra el presidente del país, Karel Nawrocki y el gran líder opositor polaco, el ex primer ministro Jaroslaw Kaczinski.

Nawrocki, aliado de Kaczinski, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. Swieczkowski, entonces presidente de la corte, se negó a permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones. Como resultado, fue apartado de sus funciones y sustituido por la jueza Anna Korwin-Piotrowska.

Ahora, el tribunal disciplinario del Constitucional ha confirmado la suspensión de doce meses para Swieczkowski "por bloquear ilegalmente a jueces elegidos" por el Parlamento, ha anunciado el ministro de Justicia polaco y fiscal general del país, Waldemar Zurek.

"Se acabó el tiempo del feudo privado que protegía a los antiguos dignatarios de la Fiscalía, mientras miles de casos de ciudadanos corrientes esperaban durante años en los cajones. El Tribunal vuelve al servicio de los ciudadanos", ha celebrado el ministro.

Para terminar de complicar las cosas, ayer por la noche el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reanudado los procedimientos en más de 1.600 casos de irregularidades judiciales durante el mandato del ex primer ministro Kaczinski en una decisión que incrementa la presión sobre Tusk para que termine de aplicar de una vez las reformas que le pide la Unión Europea.

Zurek también se ha referido en redes sociales a esta cuestión y responsabilizado de la parálisis a quién cabía esperar, al presidente Nawrocki, al que ha vuelto a acusar de boicotear al Gobierno. "Tenemos la solución. Es la Ley del Estado de Derecho y está a la espera de la firma del señor Nawrocki", ha manifestado el ministro.

"Señor Nawrocki, considere si quiere exponer a Polonia a pérdidas financieras millonarias y a un mayor caos en el poder judicial. Ahora es su responsabilidad", ha concluido.