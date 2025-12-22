Un tribunal ecuatoriano condena a once militares a 34 años de cárcel por la desaparición de cuatro niños en Guayaquil

Archivo - Cartel en Quito, Ecuador, recordando el caso de los niños desaparecidos en el barrio de Las Malvinas, en Guayaquil, después de ser detenidos por una patrulla del Ejército. - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Ecuador ha condenado este lunes a once militares a más de 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes, y a otros cinco a treinta meses de cárcel por colaborar en estos hechos, ocurridos en diciembre de 2024 en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

Los cuatro jóvenes --con edades comprendidas entre los once y los quince-- desaparecieron en la noche del 8 de diciembre de 2024 después de que fueran interceptados por una patrulla del Ejército, alertados de un supuesto robo en la zona, y trasladados hasta la parroquia de Taura, en la ciudad de Naranjal, donde días después aparecieron sus cuerpos calcinados cerca de una base militar.

Seis semanas después de que diera comienzo el juicio, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas ha aceptado los años de prisión solicitados por la Fiscalía, salvo en el caso de un teniente coronel que ha sido declarado inocente.

Los cinco militares con penas más reducidas se beneficiaron de un acuerdo de colaboración con la acusación, según apunta la prensa ecuatoriana. El resto, incluido el jefe de la patrulla que interceptó y trasladó a los cuatro jóvenes, han sido condenados a 34 años y ocho meses de cárcel.

Durante la lectura de la sentencia, uno de los jueces ha recordado una de las declaraciones de los militares que pactaron colaborar con la Justicia, en la que se detallaba cómo los muchachos fueron golpeados y obligados a desnudarse. "Aportó detalles que solo un testigo presencial conoce", ha destacado el magistrado.

El juez también ha señalado que los testimonios de los padres evidenciaron la falta de respuesta estatal cuando reclamaron información sobre sus hijos, quienes además fueron detenidos de manera irregular por esta patrulla, que "abandonó a los menores en ese sector, sabiendo que era peligroso, desolado, abandonado".

La sentencia también obliga a cada uno de los condenados a pagar una indemnización de 10.000 dólares a cada una de las víctimas, así como disculpas públicas a través de los medios de comunicación y una ceremonia en la base de Taura, en la que se deberá levantar un placa de recuerdo a las víctimas.

El caso, bautizado como el de 'Las Malvinas', ha vuelto a poner en cuestión el papel de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad ecuatoriana como parte de la declaración del estado de conflicto armado interno, decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 para combatir el crimen organizado.