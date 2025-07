El Tribunal Especial para Kosovo rebaja a 13 años de cárcel la condena a un exmiembro del Ejército de Liberación

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Especial para Kosovo ha ratificado este lunes los cargos por detención arbitraria, tortura y homicidio del exmiembro del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), Pjeter Shala, si bien ha reducido la pena de 18 a 13 años.

La corte, con sede en La Haya y establecido para perseguir los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de finales de los años 90, ha dado como buenos algunos de los argumentos esgrimidos por la defensa que cuestionaban la participación de Shala en una serie de casos de tortura.

La Sala de Apelaciones ha revocado la condena de Shala por las torturas de cinco personas al considerar que no se aportaron testimonios que las corroboraran, si bien ha confirmado que sí se produjeron malos tratos en al menos trece víctimas.

En ese sentido, también ha desestimado que fuera responsable de la desaparición forzada de otras dos personas, aunque ha ratificado su vinculación en las de otras dieciséis, y a su vez ha cuestionado su papel de mando en relación a los asesinatos. Por todo ello, ha decidido reducir la condena a trece años.

No obstante, la corte ha ratificado los cargos por detención arbitraria, tortura y asesinato y ha remarcado que la reducción de pena "no sugiere de modo alguno" que los crímenes de guerra por los que ha sido declarado culpable "no fueran graves".

Shala, detenido en marzo de 2021 en Bélgica, fue acusado junto a otros policías de cometer estos crímenes entre mayo y junio de 1999 contra al menos 40 personas en una fábrica de metales en Kukes, en el norte de Albania y utilizada por el Ejército de Liberación de Kosovo para como cuartel general.

El tribunal se estableció en 2105 con vistas a examinar las presunta implicación del Ejército kosovar. Funciona de acuerdo con la legislación kosovar pero tiene su sede en La Haya y está integrado por jueces y fiscales internacionales.