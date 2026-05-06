Un tribunal francés revoca la desestimación de los cargos contra la viuda del expresidente ruandés por genocidio

Archivo - Bandera de Ruanda - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de París ha revocado este miércoles la orden de desestimar los cargos por conspiración para cometer genocidio contra Agathe Habyarimana, la viuda del expresidente ruandés Juvenal Habyarimana, por lo que es probable que el proceso judicial en su contra se reanude.

Fuentes judiciales del tribunal han confirmado a Europa Press que la orden emitida para desestimar los cargos ha sido revocada y que el caso sido devuelto a los jueces de instrucción después de que varias partes civiles, junto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), presentaran una apelación ante la corte.

Las partes civiles defienden que Agathe Habyarimana formaba parte del núcleo duro del Akazu, una organización de extremistas hutu compuesta por parientes y allegados del expresidente Habyarimana que incentivó el genocidio de abril de 1994 en Ruanda.

Agathe, que vive en Francia desde 1998 sin permiso de residencia, ha defendido en numerosas ocasiones que tanto ella como sus parientes fueron las cabezas de turco en el asesinato de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en cien días de masacres.

La investigación judicial contra la ex primera dama ruandesa --quien solicitó asilo político en Francia en 2004, si bien París le denegó el estatus, aunque se negó a extraditarla a Ruanda-- se abrió en 2008 tras una denuncia presentada por el Colectivo de Partes Civiles para Ruanda (CPCR) y por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

El derribo con un misil en 1994 del avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue considerado el detonante del genocidio en el país africano.

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien la muerte de Habyarimana desencadenó rápidamente unas matanzas encabezadas por la milicia hutu Interahamwee, que lanzó una campaña de ejecuciones que, en muchas ocasiones, implicaron despedazar a sus víctimas en sus casas, en iglesias, estadios de fútbol o en barricadas.

A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.