Un tribunal griego investiga al ministro de Defensa israelí por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Atenas, capital griega, ha iniciado una investigación al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, por su posible responsabilidad en presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad, tortura y genocidio en relación con las acciones israelíes en la Franja de Gaza y sus políticas en torno al enclave, unas pesquisas emprendidas a raíz de una denuncia presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés) y tres abogados griegos.

La denuncia, presentada en relación a la visita de Israel Katz a Grecia el pasado mes de enero, alega que el ministro israelí "podría ser responsable, tanto como participante como instigador, de conductas que presuntamente constituyen crímenes internacionales graves, incluidos crímenes de guerra, tortura, crímenes de lesa humanidad y genocidio, en relación con la situación actual en Gaza", según el comunicado difundido al respecto por la Fundación Hind Rajab.

Ante tales alegaciones, el 32.º Departamento de Investigación Preliminar de Atenas ha iniciado una investigación preliminar que ha llevado a prestar declaración este miércoles ante las autoridades al abogado griego Thanasis Kampagiannis, uno de los denunciantes que, además, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Atenas y de la organización Alternative Intervention - Lawyers of Athens.

Junto a su testimonio, las autoridades griegas han recibido también un "informe complementario con pruebas adicionales" que, según ha recogido la Fundación Hind Rajab, "detalla las acusaciones relacionadas con la crisis humanitaria en Gaza y complementa la denuncia inicial".

Las acusaciones aluden también a las interceptaciones de la Global Sumud Flotilla. Según el informe citado por la HRF, durante el incidente ocurrido a principios de octubre de 2025, "ciudadanos griegos a bordo fueron detenidos ilegalmente y secuestrados por la fuerza", hechos que forman parte del conjunto de acusaciones que actualmente investigan las autoridades griegas.

Asimismo, la denuncia también señala la intercepción más reciente, a finales de abril de 2026, por la que dos activistas siguen detenidos, el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshek, tras ser "arrestados y detenidos en aguas internacionales cerca de la costa griega".

"Estos acontecimientos ponen de relieve la urgencia de la situación, ya que la presunta conducta que da origen a la denuncia continúa y afecta tanto a civiles palestinos como internacionales", alega HRF, que apunta simultáneamente a un contexto general de "situación humanitaria crítica en Gaza, donde la escasez generalizada de alimentos, agua y suministros básicos sigue afectando a la población civil".

Ante esta situación, la Fundación Hind Rajab y los letrados griegos involucrados en la denuncia "instan a las autoridades judiciales griegas competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de todos los presuntos delitos, de conformidad con las obligaciones de Grecia en virtud del derecho internacional y nacional".