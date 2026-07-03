Un tribunal de Guinea reduce a tres años y nueve meses la condena por corrupción al ex primer ministro Ibrahima Fofana

Archivo - Bandera de Guinea en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Guinea ha reducido a tres años y nueve meses la condena por corrupción contra el ex primer ministro Ibrahima Kassory Fofana, quien fue detenido en abril de 2022 a raíz del golpe de Estado militar encabezado por Mamady Doumbouya en septiembre de 2021 contra el entonces presidente, Alpha Condé.

Fofana, que había sido sentenciado en febrero de 2025 a cinco años de prisión por corrupción, ha visto reducida su sentencia por parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal contra Infracciones Económicas y Financiaras (CRIEF), que le ha absuelto de los cargos por malversación.

La corte ha ratificado sin embargo las penas contra él por enriquecimiento ilícito y blanqueo, motivo por el que tendrá que pagar además una multa de 2.000 millones de francos guineanos (alrededor de 200.000 euros), tal y como ha recogido el portal guineano de noticias Media Guinée.

El abogado de Fofana, Sidiki Bérété, ha anunciado ya que la sentencia será igualmente apelada. "Es una situación en la que hay que ver el vaso medio lleno. Al juez le faltó valor para llegar hasta el final. Eso es lo que duele", ha sostenido, antes de apuntar a una "contradicción" entre "los fundamentos y la parte dispositiva de la sentencia".

"Seguimos creyendo en la inocencia de nuestro cliente. En cuanto al enriquecimiento ilícito, ni la fiscalía ni la parte civil han demostrado que las sumas halladas en las cuentas de Fofana procedieran del Estado guineano", ha argumentado, al tiempo que ha adelantado que los abogados del ex primer ministro "seguirán defendiendo la inocencia" del político.