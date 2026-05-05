Un tribunal israelí estudia este miércoles el recurso contra la prórroga de detención de activistas de flotilla

Archivo - Pintada en una protesta contra el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Sebastiano Bacci - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel celebrará este miércoles una vista para estudiar el recurso presentado por la organización Adalah contra la decisión de prorrogar seis días la detención de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, incluido un español.

La sesión tendrá lugar a las 12.30 horas (hora local, 11.30 en España peninsular y Baleares) ante el Tribunal de Distrito de Beerseba, al sur de Tel Aviv, según ha apuntado Adalah, que ha recurrido la decisión del Tribunal de Primera Instancia de extender durante seis días más la detención del palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, quienes seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo.

Hadil abú Salí y Lubna Tuma, abogadas de Adalah que representan a los dos activistas, han sostenido en el recurso que el tribunal de Ascalón "cometió un error al considerar que existían sospechas razonables de que hubieran cometido delitos graves relacionados con terrorismo, tal y como alega el Estado de Israel".

En este sentido, han recordado que ambos participaban en una "misión humanitaria transparente" y reseñado que no hay conexión alguna entre entregar ayuda humanitaria a la población civil a través de la citada flotilla, que pretendía romper el bloqueo israelí, y una "organización terrorista".

Así lo han señalado después de que la Fiscalía, que pidió la prórroga de la detención de estos dos activistas, apuntara a una serie de delitos que incluyen "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" --en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y "transferir propiedades a una organización terrorista", igualmente el grupo islamista palestino.

La defensa ha considerado además que "no existen fundamentos legales para la detención, dada la ausencia de peligrosidad o riesgo de manipulación de testigos, y a que la Policía no investigó los relatos coherentes de los activistas, que coinciden con sus declaraciones públicas" y ha esgrimido que las leyes israelíes no son aplicables debido a que Abukeshek y Ávila fueron "secuestrados" a mil kilómetros de las costas de Gaza y no son ciudadanos de Israel.

La organización ha sostenido además que las acusaciones contra ambos son "infundadas", recalcando que las autoridades no han presentado por ahora cargos contra ellos y que el objetivo de que sigan bajo custodia es continuar los interrogatorios.

Las abogadas han argüido además que ambos permanecen "en total aislamiento" y en unas celdas "sometidas a una iluminación de alta intensidad constante", además de que se les vendan los ojos "cada vez que se mueven de lugar, incluido para pruebas médicas". Tanto Abukeshek como Ávila están en huelga de hambre y solo beben agua desde primera hora del 30 de abril para protestar por "su secuestro y tratamiento inhumano".